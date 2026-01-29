Main Menu

  • Himachal: यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नदी के ऊपर अटकी, मची चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 01:16 PM

himachal a bus went out of control and got stuck above the river

देवभूमि हिमाचल के कुल्लू में उस वक्त सांसें थम गईं, जब सैलानियों से लदा एक वाहन मौत के मुहाने पर जाकर रुक गया। ढलान और फिसलन भरी राहों पर यमराज ने दस्तक तो दी, लेकिन किस्मत मुसाफिरों के साथ थी।

हिमाचल डेस्क। देवभूमि हिमाचल के कुल्लू में उस वक्त सांसें थम गईं, जब सैलानियों से लदा एक वाहन मौत के मुहाने पर जाकर रुक गया। ढलान और फिसलन भरी राहों पर यमराज ने दस्तक तो दी, लेकिन किस्मत मुसाफिरों के साथ थी।

अनियंत्रित होकर खाई की ओर बढ़ी बस

भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर छन्नीखोड़ के पास एक निजी बस अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। यह बस पर्यटकों को लेकर जा रही थी और जैसे ही अनियंत्रित हुई, सीधे गहरी खाई की तरफ बढ़ गई। बस के पहिए सड़क के आखिरी छोर पर जाकर ठिठक गए। नीचे उफनती पार्वती नदी मौत बनकर बह रही थी, लेकिन बस का किनारा पकड़ लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था।

चीख-पुकार से दहला इलाका

हादसे के दौरान बस के भीतर सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। जैसे ही बस सड़क के कोने पर झुकी, पर्यटकों की चीखें गूंज उठीं। गनीमत रही कि बस नदी में नहीं गिरी, वरना एक बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं, हालांकि इस घटना ने सबको बुरी तरह डरा दिया है।

कोहरा और पाला बना मुसीबत

पहाड़ी रास्तों पर इन दिनों सुबह और शाम के वक्त जमने वाला पाला (Frost) सफर को जोखिम भरा बना रहा है। सड़कें शीशे की तरह चिकनी हो जाती हैं, जिससे वाहनों के टायर पकड़ छोड़ देते हैं। इसके साथ ही खस्ताहाल सड़कों ने ड्राइवरों की चुनौती को दोगुना कर दिया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को इन संकरी और फिसलन भरी गलियों में बेहद सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी है।
 

