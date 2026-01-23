हिमाचल में सीजन का पहला हिमपात, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम?

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Jan, 2026 11:51 AM

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश की वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने न केवल फिजाओं में ठंडक घोल दी है, बल्कि सूखे की मार झेल रहे बागवानों और किसानों के चेहरों...

शिमला/मनाली: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिमाचल प्रदेश की वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने न केवल फिजाओं में ठंडक घोल दी है, बल्कि सूखे की मार झेल रहे बागवानों और किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौटा दी है। करीब 90 दिनों से प्यासी धरती के लिए यह हिमपात किसी 'संजीवनी' से कम नहीं है।

बर्फीली हवाओं का तांडव और गिरता पारा

लाहुल-स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुफरी जैसे क्षेत्रों में मौसम ने कड़े तेवर दिखाए हैं। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली आंधी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरा प्रदेश वर्तमान में शीतलहर की चपेट में है और पारा शून्य से कई डिग्री नीचे लुढ़क चुका है। तेज हवाओं और गिरते तापमान ने कड़ाके की ठंड का अहसास कराया है।

पर्यटन और कृषि जगत में खुशी की लहर

होटल कारोबारियों के लिए यह बर्फबारी एक वरदान बनकर आई है। कुफरी और नारकंडा जैसे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का जमावड़ा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सुस्त पड़े पर्यटन व्यवसाय को नई गति मिलेगी। वहीं, सेब के बगीचों के लिए यह बर्फबारी अमृत के समान मानी जा रही है, जो फसल की गुणवत्ता और पैदावार के लिए बेहद जरूरी है।

प्रशासन की चेतावनी: मनाली में 'रेड अलर्ट' जैसी स्थिति

बर्फबारी के बीच बढ़ते खतरों को देखते हुए मनाली पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी किए हैं:

सड़कों पर खतरा: अत्यधिक फिसलन और कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है।

अनावश्यक यात्रा से बचें: पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों या होटलों में सुरक्षित रहें।

आपातकालीन निर्देश: यदि बाहर निकलना बहुत जरूरी हो, तो केवल 4×4 (फोर-बाय-फोर) वाहनों का ही उपयोग करें।

सजग प्रशासन: बिजली और पानी जैसी मूलभूत सेवाओं को सुचारू रखने के लिए संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।

अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे?

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटों तक यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। ऊंचे इलाकों में मध्यम बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की प्रबल संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और अधिक विकराल रूप ले सकती है।