Himachal: दो दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं जेपी नड्डा, जानें पूरा शेड्यूल

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Feb, 2026 05:09 PM

हिमाचल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 14 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, नड्डा का यह दौरा संगठनात्मक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्रमुख कार्यक्रम विवरण:

14 फरवरी (आगमन): केंद्रीय मंत्री शाम 4:30 बजे हवाई मार्ग से बिलासपुर के लुहणू हेलीपैड पहुंचेंगे। यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके उपरांत वे अपने पैतृक गांव विजयपुर के लिए रवाना होंगे, जहाँ वे रात्रि विश्राम करेंगे।

15 फरवरी (मुख्य कार्यक्रम): अगले दिन सुबह 9 बजे वे विजयपुर से प्रस्थान कर हमीरपुर स्थित ठाकुर राम सिंह हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेरी पहुंचेंगे। यहाँ वे एक विशेष बैठक में भाग लेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभावित है। बैठक समाप्त होने के पश्चात, वे शाम लगभग 4 बजे पुनः बिलासपुर लौट आएंगे।

यह दौरा स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और क्षेत्रीय संवाद को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।