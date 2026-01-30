Himachal: हवाण स्कूल में 2 वर्षों से रिक्त है जे.बी.टी. अध्यापक का पद

राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला हवाण शिक्षा खंड घुमारवीं द्वितीय जिला बिलासपुर में एक जे.बी.टी. अध्यापक का पद विगत लगभग 2 वर्षों से रिक्त है। पाठशाला में वर्तमान में 100 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

बिलासपुर, (विशाल): राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला हवाण शिक्षा खंड घुमारवीं द्वितीय जिला बिलासपुर में एक जे.बी.टी. अध्यापक का पद विगत लगभग 2 वर्षों से रिक्त है। पाठशाला में वर्तमान में 100 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अध्यापक की कमी के चलते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के दावे खोखले प्रतीत हो रहे हैं।

स्कूल प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों की माने तो उक्त पाठशाला में आगामी शैक्षणिक सत्र में अध्यापक की कमी के कारण नामांकन में गिरावट आएगी क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को निजी पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। स्कूल प्रबंधन समिति के अनुसार इस समस्या की विगत 2 वर्षों से विभाग से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।

इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अनिल कुमार कश्यप, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्या नेहा रानी, किशोरी लाल, नीलम कुमारी, रीता देवी, अंजना कुमारी, दिनेश, आरती, बबिता, अनीता कुमारी, मधु, रेखा, अनिल कुमार सभी ने प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मांग की है कि जल्दी से जल्दी राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला हवाण के इस रिक्त पद को भरा जाए।