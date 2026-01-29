Main Menu

  • Himachal Bus Accident: खाई में गिरी निजी बस, चालक और परिचालक सहित चार घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 10:45 AM

himachal bus falls into ditch four injured including driver and conductor

बिलासपुर जिले के नम्होल इलाके में बीती रात एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई। हिमाचल की घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग से करीब 10 फीट नीचे गहरे खड्ड में जा समाई।

हिमाचल डेस्क। बिलासपुर जिले के नम्होल इलाके में बीती रात एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई। हिमाचल की घुमावदार सड़कों पर दौड़ रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग से करीब 10 फीट नीचे गहरे खड्ड में जा समाई। गनीमत यह रही कि बस ज्यादा गहराई में नहीं गिरी, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया।

आधी रात को मची चीख-पुकार

यह वाकया तब हुआ जब 'न्यू प्रेम' नामक निजी बस नम्होल के पास से गुजर रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक बस के फिसलने से सवारियों में हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते ही 112 हेल्पलाइन के जरिए पुलिस को सूचित किया गया। जब तक बचाव दल मौके पर पहुँचा, बस सड़क से काफी नीचे जा चुकी थी।

घायलों का विवरण और बचाव कार्य

हादसे के वक्त बस में चालक और परिचालक के अलावा तीन यात्री सवार थे। पुलिस को मौके पर चार घायल मिले, जिन्हें तुरंत एम्स बिलासपुर ले जाया गया।

घायलों की स्थिति: डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों की जान सुरक्षित है। अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

अस्पताल में भर्ती: हमीरपुर के नितिन ठाकुर अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जबकि बाकी यात्रियों को छुट्टी मिल गई है।

पुलिसिया कार्रवाई और चालक पर केस

हादसे के बाद पुलिस ने यात्रियों के बयान दर्ज किए हैं। हमीरपुर निवासी रिशु की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कांगड़ा के रहने वाले बस ड्राइवर महेंद्र सिंह के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह नियंत्रण खोना बताई जा रही है।

