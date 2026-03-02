Himachal Himcare Scheme: इस तारीख के बाद 'लॉक' हो जाएगा हिमकेयर पोर्टल, आज ही कराएं रिन्यू

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Mar, 2026 02:47 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना 'हिमकेयर' के लाभार्थियों के लिए यह समय अपनी सेहत की सुरक्षा को अपडेट करने का है। सरकार ने कार्ड के पंजीकरण और नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह अवसर केवल एक सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है।

31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी सुविधा

हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत अब लाभार्थी अपने कार्ड की वैधता बढ़वा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने डिजिटल पोर्टल को सक्रिय कर दिया है, जिसके माध्यम से नए परिवारों को जोड़ने और पुराने कार्डधारकों की समयसीमा बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है।

मार्च की डेडलाइन क्यों है महत्वपूर्ण?

सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक, अब हिमकेयर की सेवाएं साल भर उपलब्ध नहीं रहेंगी। यदि आप इस मार्च महीने में अपना कार्ड अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आपको जून तक का इंतजार करना होगा। पोर्टल केवल चुनिंदा महीनों में ही खुलता है, इसलिए समय रहते कार्रवाई करना ही समझदारी है।

योजना से जुड़े मुख्य बिंदु:

आवेदन और नवीनीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। अब सरकार ने साल के केवल चार महीने (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर) ही इस प्रक्रिया के लिए तय किए हैं।

साल 2019 से अब तक राज्य में लगभग 13.70 लाख लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिनमें से एक बड़े हिस्से को अभी अपने कार्ड रिन्यू करवाने की आवश्यकता है।

आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक धर्मपाल राणा ने पुष्टि की है कि नए नियमों के तहत तय शेड्यूल के अनुसार ही पोर्टल काम करेगा। यदि लाभार्थी 31 मार्च की समय सीमा चूक जाते हैं, तो उन्हें अगले दो महीनों तक स्वास्थ्य लाभ के नवीनीकरण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।