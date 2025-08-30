Main Menu

भदरियाणा में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 22 सितंबर तक, होनी चाहिए इतनी आयु

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Aug, 2025 04:13 PM

सुजानपुर। ग्राम पंचायत दाड़ला के आंगनवाड़ी केंद्र भदरियाणा में आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाएगा, जिसके लिए पात्र महिलाओं से 22 सितंबर शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय सुजानपुर में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सीडीपीओ कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि आवेदक महिला ग्राम पंचायत दाड़ला की निवासी होनी चाहिए तथा उसका नाम इस पंचायत के किसी आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच, शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास और उसके परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो। आय के संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

भर्ती प्रक्रिया कुल 25 अंकों के आधार पर होगी। शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक, आंगनवाड़ी कर्मचारी या बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी टीचर या उसी पंचायत में कार्यरत सिलाई अध्यापिका अथवा शिशु पालक के रूप में अनुभव और एकल नारी के लिए अधिकतम 3-3 अंक मिलेंगे। 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता, एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग, केवल दो बेटियों तक सीमित परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित प्रत्याशी या केवल अधिकतम दो बेटियों की माता के लिए 2-2 अंक रखे गए हैं। साक्षात्कार के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं।

सीडीपीओ ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के लिए प्रार्थी को 24 सितंबर को सुबह 10 बजे सीडीपीओ कार्यालय सुजानपुर में मूल प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इस संबंध में अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी। 

