इंडोनेशिया में सम्मानित होंगे हमीरपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र राजन

हमीरपुर। प्रसिद्ध संस्था ‘सृजन गाथा’ द्वारा 27 अगस्त को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किए जा रहे 25वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में हमीरपुर के जाने-माने कथाकार एवं उपन्यासकार राजेंद्र राजन को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में राजेंद्र राजन को उड़िया भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं चिंतक सच्चिदानंद त्रिपाठी की स्मृति में प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ‘सृजन सम्मान पुरस्कार’ से अलंकृत किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए राजेंद्र राजन को यह पुरस्कार उन्हें उत्कृष्ट कथाकार और साहित्यिक पत्रिका ‘इरावती’ के बेहतरीन संपादन के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार के रूप में उन्हें नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर सम्मेलन की अध्यक्ष डॉ. सविता मोहन यह पुरस्कार प्रदान करेंगी।

राजेंद्र राजन ने बताया कि वह 25वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 से 31 अगस्त तक मलेशिया और इंडोनेशिया में रहेंगे और 27 अगस्त को अपनी कहानी प्रस्तुत करेंगे। इसी सम्मेलन के दौरान साहित्यिक पत्रिका ‘इरावती’ के नवीनत्तम कविता विशेषांक तथा संस्मरण विशेषांक का लोकार्पण भी किया जाएगा।