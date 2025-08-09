Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: इन क्षेत्रों में 10 को बंद रहेगी बिजली

Hamirpur: इन क्षेत्रों में 10 को बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Aug, 2025 09:39 AM

hamirpur electricity will be off in these areas on 10th

अणु स्थित 132 और 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों में 10 अगस्त को उपकरणों की आवश्यक मरम्मत के चलते गसोता और खग्गल के 33केवी उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हीरानगर, कृष्णानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, गांधी चौक, नालटी, कुठेड़ा तथा...

हमीरपुर। अणु स्थित 132 और 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों में 10 अगस्त को उपकरणों की आवश्यक मरम्मत के चलते गसोता और खग्गल के 33केवी उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हीरानगर, कृष्णानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, गांधी चौक, नालटी, कुठेड़ा तथा एनआईटी फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सुबह 5 से 7 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

132केवी विद्युत उपकेंद्र अणु के सहायक अभियंता सुरेश कुमार ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!