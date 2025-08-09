Hamirpur: इन क्षेत्रों में 10 को बंद रहेगी बिजली

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Aug, 2025 09:39 AM



A-

A+

अणु स्थित 132 और 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों में 10 अगस्त को उपकरणों की आवश्यक मरम्मत के चलते गसोता और खग्गल के 33केवी उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हीरानगर, कृष्णानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, गांधी चौक, नालटी, कुठेड़ा तथा...