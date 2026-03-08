Shimla: विदाई समारोह में भावुक हुए राज्यपाल, हिमाचल को 'देवभूमि' के साथ बताया 'प्रेम भूमि'

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में रविवार को शिमला के पीटरहॉफ में राज्य सरकार की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल को शॉल, हिमाचली टोपी और...

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में रविवार को शिमला के पीटरहॉफ में राज्य सरकार की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल को शॉल, हिमाचली टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल अब तेलंगाना का दायित्व संभालने जा रहे हैं।

हिमाचल के साथ जुड़ाव बेहद खास : राज्यपाल

विदाई समारोह में अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल को अलविदा कहना उनके लिए एक बेहद भावुक क्षण है। उन्होंने अपने अनुभव सांझा करते हुए कहा कि हिमाचल केवल देवभूमि ही नहीं, बल्कि प्रेम भूमि भी है। यहां के लोग सरल, ईमानदार और आत्मीय हैं। राज्यपाल ने कहा कि जब कोई किसी क्षेत्र में काम करता है तो लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन हिमाचल के साथ मेरा अनुभव विशेष रहा है। मैं यहां के लोगों के प्रेम और सहयोग की यादें लेकर जा रहा हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या पर रोक लगाने, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की।

गरिमापूर्ण रहा राज्यपाल का कार्यकाल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य आज एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को विदाई दे रहा है। सीएम ने कहा कि शिव प्रताप शुक्ल ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गरिमा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ किया। उनके निर्णयों ने संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के नेतृत्व में 'लोक भवन' आम जनता की समस्याओं के समाधान का सक्रिय केंद्र बना। साथ ही, युवाओं और विद्यार्थियों के साथ उनके निरंतर संवाद ने नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। सीएम ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अब वे तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में वहां भी अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देंगे।

ये गण्यमान्य रहे मौके पर मौजूद

समारोह की शुरूआत में मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया और पिछले तीन वर्षों में राज्यपाल के योगदान को याद किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।