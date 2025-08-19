Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: पुलिस विभाग में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 123 पद, स्क्रीनिंग का शैड्यूल जारी, जानें किसके लिए है ये सुनहरा माैका

Himachal: पुलिस विभाग में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 123 पद, स्क्रीनिंग का शैड्यूल जारी, जानें किसके लिए है ये सुनहरा माैका

Edited By Vijay, Updated: 19 Aug, 2025 02:10 PM

recruitment for 123 posts of constable for ex servicemen in police department

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 123 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग की तिथियां जारी कर दी हैं। इन पदों पर भर्ती विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए की जाएगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 123 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग की तिथियां जारी कर दी हैं। इन पदों पर भर्ती विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए की जाएगी। निदेशालय के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 74 सीटें आरक्षित हैं, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए 16 पद, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 24 पद और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 9 पद निर्धारित किए गए हैं।

ये हाेंगे पात्रता मानदंड
इस भर्ती प्रक्रिया में वही पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं, जो 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों। इसके अलावा उम्मीदवार का शैक्षणिक रूप से कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है। यह शर्तें पूरी करने वाले ही साक्षात्कार में शामिल हो पाएंगे।

जिलावार स्क्रीनिंग की तिथियां 
बिलासपुर जिले के सभी रोजगार कार्यालयों में प्रक्रिया 26 अगस्त को आयोजित होगी। हमीरपुर जिले में यह 27 अगस्त को और ऊना जिले में 28 अगस्त को तय की गई है। मंडी जिले में अलग-अलग स्थानों के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। जोगिंद्रनगर, धर्मपुर, गोहर, करसोग और सरकाघाट के उम्मीदवारों के लिए 29 अगस्त , जबकि सुंदरनगर, पधर, नेरचौक, बालीचौकी और थुनाग क्षेत्रों के लिए 30 अगस्त की तिथि तय की गई है। सोलन जिले के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग 1 सितंबर को होगी। कांगड़ा जिले में प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है। धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा, नूरपुर, बड़ाेह, बैजनाथ और ज्वाली में 2 सितंबर,  जबकि फतेहपुर, नगरोटा सूरियां, नगरोटा बगवां, ज्वालामुखी, कसवाड़, कोटला, इंदौरा और लंबागांव के उम्मीदवारों के 5 सितंबर की तिथि तय की गई है। सिरमौर जिले में 6 सितंबर को प्रक्रिया आयोजित होगी। चंबा जिले में यह 8 सितंबर को होगी। शिमला जिले के लिए 9 सितंबर की तिथि तय की गई है। वहीं कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के 10 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

किसी कारण निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए ताे इस शर्त के साथ मिलेगा एक और माैका
इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि मौसम या सड़कों के बंद होने जैसी परिस्थितियों के कारण कोई पूर्व सैनिक निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए 11 सितंबर को अलग से साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या तहसीलदार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे सड़क अवरोध या आपात स्थिति के कारण नियत तिथि को शामिल नहीं हो पाए।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!