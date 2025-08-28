Shimla: HPU ने घोषित किया BSc नर्सिंग चाैथे वर्ष का परिणाम, जानें कितनी रही पास प्रतिशतता

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके तहत बीएससी नर्सिंग वार्षिक चतुर्थ वर्ष का परिणाम 75 प्रतिशत रहा....

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके तहत बीएससी नर्सिंग वार्षिक चतुर्थ वर्ष का परिणाम 75 प्रतिशत रहा, जबकि अनुपूरक परीक्षा का परिणाम 50 प्रतिशत और बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम 50 प्रतिशत रहा। ये परीक्षाएं बीते जून माह में आयोजित हुई थीं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम वैबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू

बीएचएमएस द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रोफैशनल न्यू सिलेबस वार्षिक व अनुपूरक थियोरी परीक्षाओं के दृष्टिगत सोलन होम्योपैथिक मैडीकल कालेज एवं अस्पताल कुमारहट्टी के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 3 सितम्बर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में वीरवार को अधिसूचना जारी की गई।