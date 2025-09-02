Main Menu

बारिश बनी काल! भूस्खलन की चपेट में आए महिला और पुरुष, एक की गई जान, दूसरा गंभीर घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Sep, 2025 12:48 PM

a man and a woman were caught in a landslide one died

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में, कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में एक दुखद हादसा हुआ, जहाँ भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में, कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में एक दुखद हादसा हुआ, जहाँ भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष घायल हो गया।

यह घटना मंगलवार को दोपहर के समय हुई, जब भारी बारिश के बाद अचानक एक पहाड़ी का मलबा गिर गया। इस मलबे की चपेट में दो लोग आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, होमगार्ड्स और आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला गया।

दुर्भाग्यवश, महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान सतर्क रहें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। प्रशासन ने कहा है कि भारी बारिश के कारण मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यह घटना एक बार फिर से पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए बढ़ते खतरे को दर्शाती है।

