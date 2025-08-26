Himachal Weather: जानिए कितने दिन तक रहेगा बारिश का तांडव, इन जिलों में अलर्ट जारी...

Main Menu

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का रौद्र रूप एक बार फिर देखने को मिला है। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। शिमला और सोलन जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

भारी तबाही और नुकसान

पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में भारी तबाही मचाई है। अकेले बिलासपुर में 190 मिमी और चंबा के जोट में 160 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश के कारण राज्य भर में 795 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चंबा, कांगड़ा, मंडी और ऊना जिलों में 26 अगस्त को सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया गया है। कई स्थानों पर मकानों को नुकसान पहुंचा है और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

भूस्खलन और बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी का कटाव और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इससे खेती और बागवानी को भारी नुकसान होने की आशंका है। कमजोर संरचनाओं को भी खतरा है। IMD ने लोगों से नदियों और जलाशयों के पास न जाने की अपील की है। इसके अलावा, सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा जैसे जिलों में खराब दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

प्रशासन और सरकार की तैयारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और स्थानीय प्रशासन को सक्रिय कर दिया गया है। मंडी जिले में फंसे 63 पर्यटकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 27 अगस्त से बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन 31 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जारी रह सकती है। हालांकि, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर में 26 अगस्त के लिए कोई विशेष अलर्ट नहीं है, लेकिन अन्य जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

