Gold/Silver Price: सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल, जानें नए रेट

हिमाचल डेस्क। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) के खुलते ही कीमती धातुओं की कीमतों ने एक ऐसी छलांग लगाई है जिसने निवेशकों और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया है। वैश्विक अस्थिरता के बीच पीली धातु और चमकती चांदी, दोनों ही आज 'रॉकेट' की रफ्तार से ऊपर चढ़ रहे हैं।

बाजार का ताजा हाल:

मंगलवार, 3 फरवरी 2026 की सुबह कमोडिटी मार्केट में सोने के भाव में जबरदस्त तेजी देखी गई। बाजार खुलते ही खरीदारों की दिलचस्पी इस कदर बढ़ी कि सोने की कीमतें 3% तक उछल गईं।

बढ़त का आंकड़ा: प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,319 रुपये का तगड़ा इजाफा हुआ।

नया भाव: इस बढ़त के बाद सोना 1,48,310 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया।

चांदी ने पकड़ी दोगुनी रफ्तार

सोने के मुकाबले चांदी में निवेश करने वालों की चांदी आज और भी ज्यादा खरी रही। चांदी के दाम में सोने से भी अधिक, यानी 6% की तूफानी तेजी दर्ज की गई।

कीमतों में उछाल: चांदी की चमक में 14,175 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी वृद्धि हुई।

ताजा रेट: इस उछाल के साथ अब चांदी का भाव 2,50,436 रुपये प्रति किलो के स्तर को छू गया है।

आखिर क्यों लग रही है कीमतों में आग?

बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इस अचानक आई तेजी के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण जिम्मेदार हैं:

ग्लोबल अनिश्चितता: दुनिया भर में जारी आर्थिक उथल-पुथल ने निवेशकों को डरा दिया है, जिससे वे सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं।

डॉलर इंडेक्स का असर: विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की वैल्यू में हो रहे उतार-चढ़ाव का सीधा फायदा कीमती धातुओं को मिल रहा है।

सुरक्षित निवेश (Safe Haven): जब भी शेयर बाजार या अन्य संपत्तियों में जोखिम बढ़ता है, निवेशक 'गोल्ड और सिल्वर' को सबसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं।

विशेषज्ञों की राय: फिलहाल बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वैश्विक संकेतों पर बारीकी से नजर रखें।