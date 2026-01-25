हिमाचल में 26 से 28 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में भारी बारिश हुई और धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पिछले दो दिनों से हिमपात हो रहा है। कई महीनों के लंबे सूखे के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी बीच, भारतीय...

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में भारी बारिश हुई और धौलाधार पर्वत श्रृंखला में पिछले दो दिनों से हिमपात हो रहा है। कई महीनों के लंबे सूखे के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। घाटी में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर कहा है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के 26 से 28 जनवरी तक राज्य को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे कई क्षेत्रों में भारी हिमपात और बारिश हो सकती है।

सभी जिलों में अलर्ट जारी

मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को चौबीसों घंटे सतर्क रहने, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को सक्रिय करने और जनता को समय पर सलाह जारी करने का निर्देश दिया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सड़कों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मशीनरी तैनात करने का निर्देश दिया गया है, जबकि बिजली बोडर् को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

जल शक्ति विभाग को दिए गए ये निर्देश

जल शक्ति विभाग को पेयजल व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस और पर्यटन विभाग को यातायात नियंत्रित करने और जहां आवश्यक हो वहां यात्रा संबंधी सलाह जारी करने के लिए कहा गया है। सभी संबंधित विभागों को राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) और जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों (डीईओसी) के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने और दैनिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।