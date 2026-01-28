Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई सड़क मार्ग बंद; 3200 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर ठप्प

हिमाचल में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त, कई सड़क मार्ग बंद; 3200 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर ठप्प

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 04:59 PM

heavy snowfall in himachal pradesh disrupts normal life

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात भारी हिमपात और निचले इलाकों में बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में यातायात, बिजली और जलापूर्ति ठप हो गई जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बर्फ जमने और फिसलन के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हैं।...

Himachal Snowfall: हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात भारी हिमपात और निचले इलाकों में बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में यातायात, बिजली और जलापूर्ति ठप हो गई जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बर्फ जमने और फिसलन के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद हैं। शिमला-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग कुफरी-फागू और नारकंडा के पास अवरुद्ध है। ठियोग-रोहड़ू मार्ग खड़ापाथर में बंद है, जबकि ठियोग-चौपाल सड़क खिड़की के पास यातायात के लिए बंद कर दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, केवल शिमला जिले में ही 93 लिंक सड़कें और 6 मुख्य सड़कें बंद पड़ी हैं। राज्यभर में 3,200 से अधिक बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप्प हो गए हैं, जिनमें से 1,500 से ज्यादा पिछले छह दिनों से बंद हैं। चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और ऊपरी शिमला के सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। लाहौल, स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में पानी की टंकियां जम गई हैं, जिससे घरेलू जलापूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। हिमपात के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आयी है। ऊना में तापमान सामान्य से नौ डिग्री नीचे 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंडी, सुंदरनगर और सोलन में भी तापमान काफी कम रहा।

पुलिस ने लोगों को दी ये सलाह

शिमला पुलिस ने लोगों को फिसलन भरी सड़कों पर, विशेषकर बंद शिमला-चौपाल मार्ग और फिसलन वाले शिमला-रोहड़ू मार्ग पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। मनाली में मंगलवार रात एक कार बर्फीली सड़क पर 360 डिग्री घूम गई, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। जनजातीय क्षेत्रों में कुछ स्कूलों को एहतियातन बंद रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!