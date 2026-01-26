Main Menu

Himachal: बागवानी विभाग ने नया बगीचा लगाने के लिए जारी की एडवाइजरी, ऐसे लगाएं नए पौधे

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 01:38 PM

the horticulture department has issued an advisory for setting up gardens

बारिश व बर्फबारी के बाद बागवानी विभाग ने नया बगीचा लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत नए पौधे लगाने के लिए ले-आऊट करने को अनिवार्य बताया गया है।

शिमला, (भूपिन्द्र): बारिश व बर्फबारी के बाद बागवानी विभाग ने नया बगीचा लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत नए पौधे लगाने के लिए ले-आऊट करने को अनिवार्य बताया गया है। राज्य में तीन माह से अधिक का सूखा समाप्त होने के बाद सेब व अन्य फलों के पौधे लगाने का कार्य शुरू हो गया है।

विभाग ने बागवानों को नए पौधे व नए बगीचे लगाने के लिए सही रेखांकन (ले-आऊट) करने की सलाह दी है। साथ ही बागवानों को रूट स्टॉक के अनुसार पौधों में दूरी रखने को कहा है। एम.एम. 111, एक. 7 व एम.एम. 106 के लिए पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर व कतार से कतार की दूरी 3 मीटर तथा एम. 9 में पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर व कतार से कतार की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए।

इसी तरह जहां पर मिट्टी हो व पत्थर नहीं हो वहां पर पौधे लगाने के लिए गड्ढा 3 फुट गहरा व 3 फुट चौड़ा खोदें। वहीं विभाग ने सलाह दी है कि गड्ढे खोदते समय ऊपर की व नीचे की मिट्टी अलग-अलग रखें ताकि भराई के समय ऊपर की मिट्टी नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर भरा जा सके। विभाग के अनुसार सही रेखांकन व गड्ढा तैयारी से पौधों की जड़ें मजबूत बनती है और बगीचे की दीर्घकालीन उत्पादकता बढ़ती है।

बागवानी विशेषज्ञ डा. एस.पी. भारद्वाज ने कहा कि अब सेब के पौधे लगाने के लिए उत्तम समय है लेकिन बागवान इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी भुरभुरी हो। मिट्टी कीचड़ की तरह अधिक पानी वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें जड़े चिपक जाती हैं तथा उसमें ग्रोथ नहीं होती है।

