Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में गैस का 'हाहाकार': घंटों इंतजार... फिर भी हाथ खाली

हिमाचल में गैस का 'हाहाकार': घंटों इंतजार... फिर भी हाथ खाली

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Mar, 2026 12:17 PM

gas chaos in himachal hours of waiting yet still empty handed

हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि लोग कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे से ही गैस गोदामों के बाहर लंबी कतारों में लग रहे हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ सैकड़ों उपभोक्ता...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में इन दिनों घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि लोग कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे से ही गैस गोदामों के बाहर लंबी कतारों में लग रहे हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ सैकड़ों उपभोक्ता घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण निराश होकर वापस लौट गए। कई लोगों का कहना है कि वे 5-5 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन अंत में उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा।

आर्थिक बोझ और अव्यवस्था के आरोप

स्थानीय निवासियों का गुस्सा केवल गैस की कमी को लेकर ही नहीं, बल्कि खराब वितरण व्यवस्था को लेकर भी है। लोगों का आरोप है कि उन्हें सिलेंडर लाने के लिए ऑटो और अन्य वाहनों पर ₹400 तक खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन भारी खर्च के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल रही। उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसियों पर मनमानी करने और पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बुकिंग और DSC नंबर होने के बावजूद महीनों से उन्हें सिलेंडर नहीं दिया गया है।

कालाबाजारी की आशंका और प्रशासन की भूमिका

और ये भी पढ़े

इस संकट के बीच गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की खबरें भी तेज हो गई हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जहाँ आम जनता लाइनों में परेशान हो रही है, वहीं बाजार में सिलेंडर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पर्याप्त स्टॉक होने की बात कह रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है।

आंदोलन की चेतावनी

परेशान उपभोक्ताओं ने अब प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही गैस की सप्लाई सुचारू नहीं की गई और कालाबाजारी पर लगाम नहीं कसी गई, तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। महिलाओं और बुजुर्गों का कहना है कि रसोई का बजट और समय दोनों इस किल्लत की वजह से बर्बाद हो रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!