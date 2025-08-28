Main Menu

Kangra: शातिरों के जाल में फंसा व्यक्ति, APK फाइल पर क्लिक करते ही हजाराें रुपए का लग गया चूना

साइबर थाना नोर्थ जोन धर्मशाला के तहत ऑनलाइन शातिरों द्वारा मैक्लोडगंज निवासी को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हुए 20000 रुपए का चूना लगाया गया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): साइबर थाना नोर्थ जोन धर्मशाला के तहत ऑनलाइन शातिरों द्वारा मैक्लोडगंज निवासी को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हुए 20000 रुपए का चूना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार उपरोक्त व्यक्ति को करीब 2-3 दिन पहले व्हाटसएप पर एपीके फाइल के माध्यम से फोटो लिंक आया था। संबंधित व्यक्ति द्वारा इस लिंक पर क्लिक किया गया, जिसके बाद उसके साथ ऑनलाइन माध्यम से 20,000 रुपए की ठगी हो गई। जब इस बारे में संबंधित व्यक्ति को पता चला तो वह अपनी शिकायत लेकर साइबर थाना नाॅर्थ जोन धर्मशाला पहुंचा। थाना द्वारा संबंधित व्यक्ति की शिकायत पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

उधर, इस बारे में साइबर थाना नाॅर्थ जोन धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि एपीके फाइल के माध्यम से ऑनलाइन ठगी से संबंधित काफी शिकायतें साइबर थाना में पहुंच रही हैं। इस बार मैक्लोडगंज निवासी व्यक्ति को एपीके फाइल के माध्यम से शातिरों ने 20000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया है। इस मामले में साइबर थाना द्वारा शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। आमजन से अपील है कि ऑनलाइन ठगी को लेकर उपयोग हो रहे सभी माध्यमों से जागरूक हों, ताकि हर प्रकार की ठगी से बचा जा सके।

