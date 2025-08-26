Kangra: पौंग बांध से छाेड़ा पानी बना मुसीबत, मंड बहादपुर से बाढ़ में फंसे 7 लाेग किए रैस्क्यू

पौंग बांध से निरंतर की जा रही जल निकासी से जलभराव की स्थिति गंभीर होने लगी है। यद्यपि प्रशासन लोगों को खतरे वाले स्थानों से निकालने में जुटा हुआ है, बावजूद इसके कुछ लोग अपना घर और मवेशियों को छोड़ कर जाने को तैयार नहीं हैं।

इंदौरा (अजीज): पौंग बांध से निरंतर की जा रही जल निकासी से जलभराव की स्थिति गंभीर होने लगी है। यद्यपि प्रशासन लोगों को खतरे वाले स्थानों से निकालने में जुटा हुआ है, बावजूद इसके कुछ लोग अपना घर और मवेशियों को छोड़ कर जाने को तैयार नहीं हैं। वर्ष 2023 में भी इसी कारण 2 हजार से अधिक लोग पानी में फंस गए थे, जिन्हें थल व वायु सेना की मदद से हैली रैस्क्यू किया गया था। मंगलवार को मंड बहादपुर से एनडीआरएफ की टीम द्वारा प्रशासन ने 7 व्यक्तियों को रैस्क्यू किया।

बकौल एसडीएम, स्थानीय नाविक सलीम व भूतपूर्व सैनिक नूर मुहम्मद भी लोगों को आपात स्थिति से निकालने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। एसडीएम विश्रुत भारती ने बताया कि अब तक 107 व्यक्तियों का पहले ही स्थानीय नाविकों व अपील के माध्यम से खतरे वाले स्थानों से पलायन करवाया गया है। प्रशासन द्वारा अस्थायी राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है, जिनमें रहने, खाने व चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है।