Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी, बेटे ने दी मुखाग्नि

Bilaspur: राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी, बेटे ने दी मुखाग्नि

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2025 07:54 PM

former dgp id bhandari

हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईडी भंडारी का आज उनके पैतृक गांव मझासु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया था।

घुमारवीं (जम्वाल): हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईडी भंडारी का आज उनके पैतृक गांव मझासु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया था। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्वर्गधाम मझासु में आयोजित अंतिम संस्कार में विधायक नालागढ़ हरदीप बावा, हिमुडा के निदेशक जितेंद्र चंदेल, जिला प्रशासन की ओर से डीसी राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस की टुकड़ी ने सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित। आईडी भंडारी के बेटे ने सूर्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, गण्यमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

आईडी भंडारी 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे। अपने लंबे कार्यकाल में उन्होंने पुलिस विभाग में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं। सख्त अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण वे पुलिस महकमे में अलग पहचान रखते थे। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ विभाग में पारदर्शिता और जनता का विश्वास कायम करने में अहम योगदान दिया।

तकनीकी शिक्षा एवं नगर ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बबर ठाकुर, तिलक राज शर्मा, बाबू राम गौतम, कश्मीर सिंह ठाकुर, भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल (सदर), विधायक नैना देवी, रणधीर शर्मा, पूर्व विधायक सुभाष ठाकुर, विधायक जीतराम कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, पूर्व ओएसडी महेंद्र धर्माणी, आप के जिला अध्यक्ष केशव नरयाल, हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा के प्रदेश अध्यक्ष बृज लाल शर्मा, जिला कृषि उपज विपणन समिति के चेयरमैन सतपाल वर्धन, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन कुलदीप ठाकुर सहित अनेक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और संगठनों ने  आईडी भंडारी  के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!