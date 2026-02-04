Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: भुंतर से लड़का लापता, जांच में जुटी पुलिस

Kullu: भुंतर से लड़का लापता, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Kuldeep, Updated: 04 Feb, 2026 04:46 PM

bhuntar boy missing

पारला भुंतर से एक लड़का लापता हो गया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार लड़के की माता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

भुंतर (सोनू): पारला भुंतर से एक लड़का लापता हो गया है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार लड़के की माता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। फूलां देवी निवासी सलोआ जिला बिलासपुर ने शिकायत में बताया कि वह पारला भुंतर में ढाबा चलाती है और शमशी में किराए के कमरे में रहती है। पारला भुंतर से बीते 31 जनवरी को उसका बेटा लापता हो गया है। उसने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि उसके बेटे परमजीत का किसी ने अपहरण कर लिया है। एसपी मदन लाल ने घटना की पुष्टि की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!