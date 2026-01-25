Main Menu

Kullu: मंडी की स्नेहा बनीं विंटर क्वीन 2026, संयोगिता फर्स्ट रनरअप व इशिता गुरुंग रहीं सैकेंड रनरअप

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Jan, 2026 11:10 PM

manali sneha winter queen

मंडी की स्नेहा विंटर क्वीन 2026 बनी हैं। मनाली की संयोगिता फर्स्ट रनरअप व धर्मशाला की इशिता गुरुंग सैकेंड रनरअप रहीं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने उन्हें क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया।

मनाली (सोनू): मंडी की स्नेहा विंटर क्वीन 2026 बनी हैं। मनाली की संयोगिता फर्स्ट रनरअप व धर्मशाला की इशिता गुरुंग सैकेंड रनरअप रहीं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने उन्हें क्वीन का ताज पहनाकर सम्मानित किया। देर रात तक चली इस प्रतियोगिता ने मनु रंगशाला का माहौल गरमाए रखा। विंटर क्वीन प्रतियोगिता शनिवार को ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी। शनिवार को 21 में से 10 सुंदरियों ने टॉप-10 में जगह बनाई थी। रविवार फाइनल राऊंड में स्नेहा, इशिता, जैस्मिन, संयोगिता, कनिका, पल्लवी, प्रीति, श्रेया, नैंसी और शानवी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ।

विंटर क्वीन प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आईं प्रतिभागियों ने अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद इन सुंदरियों की मौजूदगी ने मनाली के ठंडे मौसम को मानो गर्मा दिया। मनाली में बर्फबारी के कारण एक दिन पूरी तरह से कार्निवाल का आयोजन नहीं हो सका। विंटर क्वीन के कई राऊंड हुए जिसमें इंट्रोडक्शन राऊंड, ट्रैडीशनल राऊंड, सैमीफाइनल राऊंड और फाइनल राऊंड हुआ।

