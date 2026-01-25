Kullu: जिला के इस गांव के लोगों ने किया बिजली के स्मार्ट मीटर का विरोध

बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने काईस गांव में नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में काईस क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने भाग लिया तथा स्मार्ट मीटर विधेयक का पुतला दहन किया गया।

कुल्लू (धनी राम): बिजली के स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने काईस गांव में नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में काईस क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने भाग लिया तथा स्मार्ट मीटर विधेयक का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन वरिष्ठ किसान नेता देवराज ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। इस प्रदर्शन में जितेंद्र ठाकुर, डाटा राम, एलू राम, लोट राम, मेहर चंद और ब्रेस्तू राम आदि किसानों ने भाग लिया।

वरिष्ठ किसान नेता ने प्रदेश सरकार से प्री पैड स्मार्ट मीटर को न लगवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकल किसान कमेटी ने गांव-गांव जाकर स्मार्ट मीटर के विरोध में जनता को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के विरोध में 12 फरवरी को कुल्लू में एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री को स्मार्ट मीटर के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से भेजा जाएगा।