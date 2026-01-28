Main Menu

Kullu: बर्फ में फंसे सैंकड़ों पर्यटक, पुलिस ने आधी रात तक चलाया रैस्क्यू ऑप्रेशन

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jan, 2026 08:30 PM

manali snow tourists stranded

पर्यटन स्थल मनाली में भारी हिमपात ने पर्यटकों का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दीं।

मनाली (सोनू): पर्यटन स्थल मनाली में भारी हिमपात ने पर्यटकों का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दीं। मंगलवार शाम से शुरू हुई भारी बर्फबारी के कारण मनाली के विभिन्न हिस्सों में पर्यटकों के वाहन फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस को आधी रात तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।मंगलवार को दिनभर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। शाम करीब 4 बजे मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश भारी हिमपात में बदल गई। देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप्प हो गई।

हिमपात के दौरान सबसे अधिक समस्या सोलंग नाला की ओर से आ रहे पर्यटकों को हुई। नाग मंदिर के पास लगभग 400 पर्यटक वाहन बर्फबारी के कारण जाम में फंस गए। राहत की बात यह रही कि इनमें से अधिकांश वाहन 'फोर बाई फोर' (4x4) थे, जिससे पुलिस को उन्हें सुरक्षित निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस टीम ने घंटों के प्रयास के बाद यहां यातायात को सुचारू बनाया। रांगड़ी क्षेत्र में बर्फ की फिसलन के कारण सामान्य वाहन सड़कों पर फंस गए। मनाली पुलिस ने देर रात तक रैस्क्यू अभियान जारी रखा। पुलिस की टीमें पर्यटकों को होटलों तक पहुंचाती रहीं।

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि भारी हिमपात की वजह से सामान्य वाहन सड़कों पर फंस गए थे। पुलिस कर्मियों ने रात भर काम किया, ताकि किसी भी पर्यटक को सड़क पर रात न बितानी पड़े। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह तक सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद मनाली में ट्रैफिक व्यवस्था फिर से सुचारू हो गई है। उन्होंने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।

 

