Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: रसोई गैस लीकेज से सिलैंडर फटा, 7 घायलों में 2 एम्स रैफर

Kullu: रसोई गैस लीकेज से सिलैंडर फटा, 7 घायलों में 2 एम्स रैफर

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 07:18 PM

bhuntar cooking gas cylinder exploded

पुलिस थाना भुंतर के तहत शुरड़ में खोखन रोड भुंतर में एक मकान में रसोई गैस सिलैंडर में लीकेज के कारण ब्लास्ट हो गया। इससे 7 लोग घायल हो गए, जबकि मकान की दीवारें भी टूट गईं।

भुंतर (सोनू): पुलिस थाना भुंतर के तहत शुरड़ में खोखन रोड भुंतर में एक मकान में रसोई गैस सिलैंडर में लीकेज के कारण ब्लास्ट हो गया। इससे 7 लोग घायल हो गए, जबकि मकान की दीवारें भी टूट गईं। जानकारी के अनुसार यह मकान रमेश कुमार निवासी गांव शुरड़ का है। 5 कमरों वाले एक मंजिला मकान को उन्होंने किराए पर दे रखा है, जिसके मध्य वाले सैट में सोलन व शिमला का एक परिवार रहता है। उनकी रसोई में गैस सिलैंडर लीक हो रहा था। ठंड ज्यादा होने के कारण दरवाजे व खिड़कियां बंद होने के कारण गैस का दबाव बना, जिस कारण जोरदार धमाके के साथ मकान के बीच 3 कमरों की दीवारें टूटकर गिर गईं और साथ खड़े 3 टू व्हीलर (एक स्कूटी व 2 बाइकें) पर मलबा गिरने से नुक्सान हुआ है। हादसे के समय इन 3 कमरों में 9 लोग मौजूद थे, जिनमें एक बच्ची व 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है।

घायलों में नरपत (43) पुत्र हिमू राम निवासी गोयला डाकघर सोमनाचनी उपतहसील थाची जिला मंडी, धनवंती (49) पुत्री खौर चंद निवासी शाट, जुबेर अहमद (31) पुत्र सलीम निवासी गांव इस्माईलपुर डाकघर हरगांव तहसील व जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश, मायरा (5) पुत्री जुबेर अहमद, साहिबा (27) पत्नी जुबेर अहमद, कमला देवी (40) पत्नी नरपत राम निवासी गोयला जिला मंडी और नोख सिंह (21) पुत्र नरपत राम निवासी गोयला जिला मंडी शामिल हैं। मायरा व धनवंती की गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को क्रमश: मैडीकल कालेज नेरचौक व एम्स बिलासपुर रैफर किया गया है। एसपी मदन लाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!