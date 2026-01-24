Kullu: मणिकर्ण में छलाल पुल के पास व्यक्ति की हत्या

पर्यटन नगरी मणिकर्ण के छलाल पुल के समीप एक नेपाली मूल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना मणिकर्ण की टीम ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है।

भुंतर (सोनू): पर्यटन नगरी मणिकर्ण के छलाल पुल के समीप एक नेपाली मूल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना मणिकर्ण की टीम ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। फोरैंसिक विशेषज्ञों ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में मृतक के भाई विक्रम परसाई पुत्र शेर बहादुर परसाई (निवासी नेपाल) ने बताया कि विष्णु कुंड छलाल पुल के पास उसके बड़े भाई रश्म परसाई का शव पड़ा मिला।

विक्रम के अनुसार शव को दबाने की नियत से रश्म के सीने व पैरों पर पत्थर रखे हुए थे। मृतक की गर्दन, माथे और ठोड़ी पर किसी नुकीली वस्तु से कटने के गहरे निशान हैं। एसपी मदन लाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।