Kangra Valley Railway: अभी करना पड़ेगा और इंतजार! जानें पठानकोट से जोगेंद्रनगर तक कब चलेगी ट्रेन

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Jan, 2026 02:49 PM
Kangra News: पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेलमार्ग पर गाड़ियों की बहाली न होने से स्थानीय जनता में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि डलहौजी मार्ग के पास चक्की खड्ड रेलवे पुल का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है और 12 जनवरी को पुल पर इंजन से ट्रायल भी...
Kangra News: पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेलमार्ग पर गाड़ियों की बहाली न होने से स्थानीय जनता में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि डलहौजी मार्ग के पास चक्की खड्ड रेलवे पुल का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है और 12 जनवरी को पुल पर इंजन से ट्रायल भी सफलतापूर्वक किया गया। इसके बावजूद बैजनाथ से पठानकोट तक रेलगाड़ियां अब तक बहाल नहीं हुई हैं।
ग्रामीणों ने लगाया ये आरोप
ग्रामीणों का आरोप है कि मलबा हटाकर रेल ट्रैक की मरम्मत पूरी हो चुकी है और रेलवे विभाग बार-बार तारीख देने के बावजूद जनता को असमंजस में डाल रहा है। नंदपुर संघर्ष समिति और भारत जोड़ो एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान कमेटी ने चेताया है कि यदि पठानकोट से जोगेंद्रनगर तक रेल सेवा एक सप्ताह के भीतर बहाल नहीं हुई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संघर्ष समिति का कहना है कि विभाग जानबूझकर देरी कर कांगड़ा की जनता को परेशान कर रहा है।
20 से 25 दिन और लग सकते हैं- अधिकारी
बता दें कि उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने 26 जनवरी को सभी रेलगाड़ियों को जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया था। वर्तमान में बैजनाथ से जोगेंद्रनगर और बैजनाथ से कांगड़ा तक रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कांगड़ा से पठानकोट तक सेवा बहाल नहीं हुई है। रेलवे विभाग का कहना है कि पठानकोट से जोगेंद्रनगर तक ट्रैक की सुरक्षा जांच और ट्रायल तकनीकी सुरक्षा नियंत्रक द्वारा पूरी तरह सफल होने तक रेलगाड़ियां बहाल नहीं की जा सकतीं। अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए 20 से 25 दिन और लग सकते हैं।
"ट्रायल सफल होने के बाद ही रेलगाड़ियां बहाल होंगी"
महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि चक्की खड्ड पुल का निर्माण पूरा हो गया है और इसकी रिपोर्ट सुरक्षा नियंत्रक को भेज दी गई है। रेल ट्रैक की जांच और ट्रायल सफल होने के बाद ही रेलगाड़ियां बहाल होंगी।