Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kangra: पेड़ से लटका मिला लापता व्यक्ति का शव

Kangra: पेड़ से लटका मिला लापता व्यक्ति का शव

Edited By Kuldeep, Updated: 16 Mar, 2026 11:19 PM

nurpur missing person dead body recovered

नूरपुर के वार्ड-3 में डिफैंस रोड के निकट सोमवार को पेड़ से लटका एक शव बरामद किया गया। पेड़ पर शव लटकने की सूचना लोगों ने नूरपुर पुलिस को दी।

नूरपुर (ब्यूरो): नूरपुर के वार्ड-3 में डिफैंस रोड के निकट सोमवार को पेड़ से लटका एक शव बरामद किया गया। पेड़ पर शव लटकने की सूचना लोगों ने नूरपुर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान केवल कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी वार्ड-3 के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक केवल कुमार ट्रैक्टर चालक व विवाहित था। जानकारी के अनुसार केवल कुमार शनिवार से लापता था व उसके भाई सुनील कुमार ने रविवार को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!