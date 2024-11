Chamba: धड़ोग मोहल्ले में वोल्टेज बढ़ने से बिजली के उपकरण जले, लोगों में दहशत

चम्बा शहर के साथ धड़ोग मोहल्ले में बिजली की वोल्टेज बढ़ने से लोगों के बिजली के उपकरण जल गए। इस दौरान अचानक बिजली भी बंद हो गई अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

चम्बा (रणवीर): चम्बा शहर के साथ धड़ोग मोहल्ले में बिजली की वोल्टेज बढ़ने से लोगों के बिजली के उपकरण जल गए। इस दौरान अचानक बिजली भी बंद हो गई अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार मोहल्ले में गोपाल महाजन के घर में वोल्टेज बढ़ने से माइक्रोवेव, बिजली की वायरिंग समेत अन्य उपकरण जलकर खराब हो गए। उपकरणों के खराब होने की जानकारी बिजली बहाल होने के बाद मिली, जब लोगों ने लाइटों व बिजली के उपकरणों का प्रयोग किया।

मोहल्ले में बीते काफी लंबे समय से बिजली की वोल्टेज बढ़ने से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में राकेश कुमार, जितेंद्र, पवन समेत अन्य ने बताया कि मोहल्ले में लगाया गया ट्रांसफार्मर बीते करीब 1 साल से खराब हो चुका है, ऐसे में मोहल्ले की सप्लाई तत्वानी स्थित ट्रांसफार्मर से दी जा रही है। दूर से सप्लाई होने के कारण कई बार बिजली की वोल्टेज बढ़ जाती है तो कई बार कम हो जाती है। इसके कारण उपभोक्ताओं को काफी दिक्कत पेश आती है। रोजाना सुबह-शाम बिजली की आंख-मिचौली से कार्य प्रभावित होता है। वहीं बिजली के उपकरण जलने का भी खतरा बना रहता है।

रविवार को भी मोहल्ले में 1 घंटा बिजली गुल रही, जिसके बाद शिकायत करने के बाद बिजली बोर्ड की टीम ने मौके पर बिजली की आपूर्ति को बहाल किया। लोगों का कहना है कि इससे पूर्व भी कई बार बिजली बोर्ड को ट्रांसफार्मर को ठीक करने के बारे में आग्रह कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली की वोल्टेज बढ़ने से लोगों को हर समय उपकरण जलने व हादसे का भय रहता है। लोगों का कहना है कि अभी सर्दियां शुरू हो रही है, ऐसे में बारिश के बाद ठंड बढ़ जाने के कारण बिजली की खपत अधिक होगी। जिसके कारण समस्या अधिक बढ़ सकती है।

उधर, बिजली बोर्ड चम्बा के अधिशासी अभियंता पवरेश ठाकुर ने बताया कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के बारे में जानकारी है। इस बारे में जल्द ही ट्रांसफार्मर को ठीक करने के आदेश दिए जाएंगे ताकि समस्या का समाधान किया जा सके।

