सावधान! हिमाचल में जमकर होगी बारिश, अलर्ट जारी, कई ट्रेनें भी की रद्द

हिमाचल डेस्क। देश के कई हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सामान्य है और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। इसके कारण, अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन की घटनाओं में पांच लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बेटी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित शिमला जिला है, जहां रविवार शाम से 122.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।

बारिश की चेतावनी के चलते शिमला प्रशासन ने मंगलवार को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। शिमला-कालका रेलवे मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण छह ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1281 सड़कें बंद हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

स्थानीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और मंगलवार को तीन से छह जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। शिमला में लगातार बारिश से भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कें बंद होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।