Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सावधान! हिमाचल में जमकर होगी बारिश, अलर्ट जारी, कई ट्रेनें भी की रद्द

सावधान! हिमाचल में जमकर होगी बारिश, अलर्ट जारी, कई ट्रेनें भी की रद्द

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Sep, 2025 11:10 AM

caution there will be heavy rain in himachal alert issued

देश के कई हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सामान्य है और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। इसके कारण, अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत...

हिमाचल डेस्क। देश के कई हिस्सों में मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून सामान्य है और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम बन रहा है। इसके कारण, अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपाया है। भूस्खलन की घटनाओं में पांच लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 35 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बेटी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित शिमला जिला है, जहां रविवार शाम से 122.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।

बारिश की चेतावनी के चलते शिमला प्रशासन ने मंगलवार को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। शिमला-कालका रेलवे मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण छह ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 1281 सड़कें बंद हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

स्थानीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और मंगलवार को तीन से छह जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। शिमला में लगातार बारिश से भूस्खलन, पेड़ गिरने और सड़कें बंद होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!