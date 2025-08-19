Solan: कसौली की छात्रा धृति का योगासन प्रतियोगिता में कमाल, 3 स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता

Edited By Vijay, Updated: 19 Aug, 2025 07:30 PM
हिमाचल राज्य योगासन खेल संघ द्वारा राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन जिला हमीरपुर की करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें प्रदेशभर के योग खिलाड़ियों ने भाग लिया।
कसौली (जितेंद्र): हिमाचल राज्य योगासन खेल संघ द्वारा राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आयोजन जिला हमीरपुर की करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें प्रदेशभर के योग खिलाड़ियों ने भाग लिया। सेंट मेरी स्कूल कसौली की छात्रा धृति राणा ने सब जूनियर वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए तीन स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।
धृति राणा इससे पहले भी तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। धृति 5 वर्ष की आयु से निरन्तर योग अभ्यास कर रही हैं। जिसमे उसके माता पिता और धृति के पहले योग गुरुशशि कुमार का अहम योगदान है। धृति का चयन राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसका आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश 28 सितंबर से 1 अक्तूबर को किया जाएगा।