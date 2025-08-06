Main Menu

  • Solan: भारी बारिश का कहर: औद्योगिक क्षेत्र लोदीमाजरा व दवणी को जोड़ने वाला पुल बाढ़ की भेंट चढ़ा

Edited By Vijay, Updated: 06 Aug, 2025 03:56 PM

the bridge connecting industrial area lodimajra and dawani fell prey to flood

बीबीएन के औद्योगिक क्षेत्र लोदीमाजरा व दवणी क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बुधवार सुबह बाढ़ की भेंट चढ़ गया।

बद्दी: बीबीएन के औद्योगिक क्षेत्र लोदीमाजरा व दवणी क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र पुल बुधवार सुबह बाढ़ की भेंट चढ़ गया। मंगलवार रात्रि से हो रही भारी बारिश से क्षेत्र के सभी नदी-नाले उफान पर रहे। मानपुरा नदी ने मानपुरा-वर्धमान रोड पर मानकपुर में बने पुल को बहा दिया। लगभग 2 दशक पहले उक्त पुल बना था। नदी में हो रहे अवैध खनन से पुल कमजोर हो गया था।

अब पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से औद्योगिक क्षेत्र लोदीमाजरा, दवणी, कोंडी, ठाणा व धर्मपुर के लगभग 100 से ज्यादा उद्योगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इसके अलावा मानपुरा, लोदीमाजरा, ढेला व ठाणा आदि 4 ग्राम पंचायतों के दर्जनों गांवों के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाजपा नेता राजकुमार चौधरी, गुरमेल चौधरी, राजेन्द्र सिंह व रमन कुमार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध खनन क्षेत्र के पुलों को लील रहा है। सरकार के संरक्षण में सरकारी संपदा को तहस-नहस किया जा रहा है।

 

