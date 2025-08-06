Solan: दुकानों का किराया न देने पर 81 दुकानदारों को नोटिस

नगर निगम सोलन ने दुकान के किराए का भुगतान न करने वाले 81 डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। इन दुकानदार के पास निगम के किराए के 81 लाख रुपए पैंडिंग हैं। इनमें से कई ऐसे दुकानदार हैं जो पिछले कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

सोलन(पाल): नगर निगम सोलन ने दुकान के किराए का भुगतान न करने वाले 81 डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। इन दुकानदार के पास निगम के किराए के 81 लाख रुपए पैंडिंग हैं। इनमें से कई ऐसे दुकानदार हैं जो पिछले कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। निगम ने इन सभी को कारण बताओ जारी कर जल्द से जल्द किराए का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो निगम फिर कार्रवाई करेगा।

सबसे अधिक नोटिस आजीविका परिसर के 55 दुकानदारों को जारी हुए हैं। इन दुकानदारों ने पिछले एक वर्ष से करीब 16.06 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। इन दुकानदारों की दुकानों का किराया 15-15 सौ रुपए प्रति माह है। हालांकि इन दुकानदारों ने पिछले वर्ष नगर निगम से किराया माफ करने का आग्रह किया था। दुकानदारों का कहना था कि वहां पर उनका काम नहीं चल रहा है, जिसके कारण वे किराया देने की स्थिति में नहीं हैं। यह वे दुकानदार हैं जो एनएच-5 पर सब्जी व फलों की रेहड़ी लगाते थे। उन्हें वहां से हटाकर आजीविका परिसर में दुकानें आबंटित की गई थीं। नगर निगम ने इन दुकानदारों को किराया माफ करने का मामला हाऊस में भी लगाया था लेकिन हाऊस में इसको लेकर सहमति नहीं बनी थी।

इनके अलावा पालिका बाजार सहित शहर के करीब 25 दुकानदारों को नोटिस जारी हुए हैं। इन दुकानदारों ने भी पिछले कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया है। इनके पास निगम का 58 लाख रुपए किराया पैंडिंग है। नगर निगम आयुक्त एकता काप्टा ने बताया कि 81 डिफाल्टर दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन दुकानदारों ने नगर निगम की दुकानों के किराए का भुगतान नहीं किया है। पैंडिंग किराए की राशि करीब 74 लाख रुपए है। यदि किराए का भुगतान नहीं किया तो कार्रवाई होगी।