PM Modi ने हिमाचल में हुए भारी नुकसान का किया हवाई सर्वेक्षण, VIDEO

हिमाचल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों का दौरा किया, जो हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन्होंने इन क्षेत्रों में हुए भारी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। कांगड़ा हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने किया।

इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री के साथ राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी थे, जिन्होंने हवाई निरीक्षण की कुछ तस्वीरें साझा कीं। चंबा जिले में भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। चंबा-भरमौर मार्ग के बंद होने से 15 हजार से अधिक मणिमहेश तीर्थयात्री 10 दिनों से ज्यादा समय तक फंसे रहे थे। इस आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई।

आपदा प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण अब तक 4122 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और 370 लोगों की मौत हो चुकी है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में कुल्लू के निरमंड क्षेत्र में बादल फटने की घटना में आठ लोग मलबे में दब गए, जिनमें से चार की मौत हो गई।

प्रधानमंत्री ने भरमौर और मणिमहेश में हुई तबाही का भी जायजा लिया। भारी बारिश के कारण मणिमहेश यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और कई पुल भी बह गए थे, जिसके कारण यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित जिलों मंडी और कुल्लू का भी दौरा करने की योजना बनाई है ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। यह दौरा केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके और जीवन को सामान्य किया जा सके।