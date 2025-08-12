Shimla: किन्नर कैलाश मार्ग पर 36 वर्षीय श्रद्धालु की मौत

किन्नर कैलाश मार्ग पर एक और श्रद्धालुओं की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त को किन्नर कैलाश शिखर पर गए मन्दिर कमेटी सदस्य सुनील व होमगार्ड रणजीत ने पुलिस को सूचना दी कि गणेश गुफा से आगे पार्वती कुंड व किन्नर कैलाश...

रिकांगपिओ (राजकुमार): किन्नर कैलाश मार्ग पर एक और श्रद्धालुओं की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अगस्त को किन्नर कैलाश शिखर पर गए मन्दिर कमेटी सदस्य सुनील व होमगार्ड रणजीत ने पुलिस को सूचना दी कि गणेश गुफा से आगे पार्वती कुंड व किन्नर कैलाश शिखर के बीच रास्ते में पत्थरों की चट्टानों के बीच एक पुरुष मृत अवस्था में पड़ा है। मृतक की पहचान दिपान्कर किरतानिया (36) पुत्र महोदेव किरतानिया निवासी चन्दीबेरिया दक्षिण राजरहट गोपालपुर 24 परगना कृष्णपुरा पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। एसपी अभिषेक शेखर ने बताया कि शव को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है।