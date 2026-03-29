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  • Sirmaur: माता के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालु के साथ घटी ये घटना...फिर चली गई जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Sirmaur: माता के दर्शनों के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालु के साथ घटी ये घटना...फिर चली गई जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Edited By Vijay, Updated: 29 Mar, 2026 01:48 PM

death of devotee in temple

त्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बाला सुंदरी मंदिर (त्रिलोकपुर) परिसर में रविवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां माता बाला सुंदरी मंदिर के ठीक सामने पहाड़ी पर स्थित ललिता माता मंदिर में दर्शनों के लिए गए एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई।

कालाअम्ब (प्रताप): उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बाला सुंदरी मंदिर (त्रिलोकपुर) परिसर में रविवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां माता बाला सुंदरी मंदिर के ठीक सामने पहाड़ी पर स्थित ललिता माता मंदिर में दर्शनों के लिए गए एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई। मौत का प्रारंभिक कारण हार्ट अटैक (हृदय गति रुकना) बताया जा रहा है। इस घटना से मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी और शोक का माहौल बन गया।

लाइन में लगे हुए अचानक आया चक्कर
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 36 वर्षीय राजेश के रूप में हुई है, जो हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाहाबाद का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि राजेश ललिता माता के दरबार में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन में लगा हुआ था। इसी दौरान उसे अचानक चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे संभाला। आनन-फानन में राजेश को नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दो छोटे बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
महज 36 वर्ष की आयु में राजेश के इस तरह अचानक चले जाने से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक राजेश अपने पीछे अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों को रोता-बिलखता छोड़ गया है। 

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