भारी बारिश से हिमाचल बेहाल! इस दिन तक रेड अलर्ट जारी, सड़कें और बिजली ठप

red alert issued till this day roads and electricity stopped

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य में 7 सितंबर तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। आज, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

अगले कुछ घंटों में बिलासपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। खराब मौसम को देखते हुए, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर और लाहौल-स्पीति में प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सोमवार सुबह 10 बजे तक, तीन नेशनल हाईवे समेत कुल 793 सड़कें बंद थीं। इसके अलावा, 2,174 बिजली ट्रांसफार्मर और 365 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप हैं। चंबा जिले में 253 सड़कें, 269 ट्रांसफार्मर और 76 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मंडी में 265 और सिरमौर में 136 सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैदल चलने को मजबूर हैं।

