सावधान! इतने दिन तक बरसेंगे बादल, हिमाचल में भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Sep, 2025 11:23 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र, शिमला के अनुसार, प्रदेश में 9 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। आज कई भागों में भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है।

अब तक 341 लोगों की मौत

इस मानसून सीजन में प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। 20 जून से 2 सितंबर तक, बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुल 3,52,541.58 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस दौरान 341 लोगों की जान चली गई, जबकि 389 लोग घायल हुए और 41 लोग अभी भी लापता हैं। मरने वालों में से 159 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए।

इसके अलावा, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं से 4,983 कच्चे और पक्के घर व दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं। 4,008 गोशालाएं भी टूट गईं और 1,912 पालतू पशुओं की मौत हो गई।