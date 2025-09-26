Main Menu

  • Chamba: आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Sep, 2025 09:17 AM

chamba meeting held under aspirational district programme

चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के अन्तर्गत ज़िले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बाल विकास आधारभूत संरचना, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास से संबंधित मानक बिंदुओं में प्रगति की समीक्षा को लेकर आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो काँफ्रेंस कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बैठक में कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित इन्डीकेटर्स की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यालय अध्यक्षों को प्रगतिशील जानकारी दृष्टिकोण (प्रोग्रेसिव इंफोर्मेशन अप्रोच) की आवश्यकता पर जोर दिया। 

मुकेश रेपसवाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच से संबंधित संकेतकों पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की।उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी तौर पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने वाले किसानों- बागवानों की सूची उपलब्ध करवाई जाए। साथ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गत 6 माह की अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा अर्जित उपलब्धियों का व्योरा भी प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में विभागीय अधिकारी ने अवगत किया कि जिला में 64605 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सॉइल हेल्थ कार्ड) वितरित किए जा चुके हैं । 

उपायुक्त ने इस दौरान विकासखंड तीसा तथा पांगी के तहत कार्यों की वर्चुअल रूप से समीक्षा की। उन्होंने खंड विकास अधिकारी पांगी को निर्देश दिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के चलते आवश्यक ऑनलाइन डाटा अपलोड का कार्य जिला मुख्यालय चंबा से करवाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शिक्षा, बाल विकास तथा आधारभूत संरचना आदि से संबंधित विभिन्न इंडिकेटरों पर विभागों द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा अर्जित प्रगति के बारे में बिन्दुवार अवगत कराया। 

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन ठाकुर, उपनिदेशक शिक्षा बलवीर सिंह, भाग सिंह, विकास महाजन, उपनिदेशक कृषि भूपेंद्र सिंह, उद्योग प्रमोद शाह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण दिनेश कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कमल किशोर शर्मा, जिला योजना अधिकारी जीवन कुमार सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

