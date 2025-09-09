Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: पुलिस ने जांच के लिए राेकी कार ताे घबरा गए युवक-युवती, गियर बॉक्स के पास मिला नशे का सामान

Mandi: पुलिस ने जांच के लिए राेकी कार ताे घबरा गए युवक-युवती, गियर बॉक्स के पास मिला नशे का सामान

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 11:59 AM

boy and girl arrested with hashish

पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के तहत आने वाली पुलिस चौकी घट्टा (चौतड़ा) की टीम ने जोगिंद्रनगर-बैजनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 140 ग्राम चरस बरामद कर एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है।

जोगिंद्रनगर (लक्की): पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के तहत आने वाली पुलिस चौकी घट्टा (चौतड़ा) की टीम ने जोगिंद्रनगर-बैजनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 140 ग्राम चरस बरामद कर एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी घट्टा के प्रभारी एएसआई अतुल रैना की अगुवाई में पुलिस टीम ने सोमवार शाम काे चौकी के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान वाहनों की नियमित जांच की जा रही थी। तभी जोगिंद्रनगर से बैजनाथ की तरफ आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया।

पुलिस को देखकर कार में सवार युवक और युवती घबरा गए, जिससे पुलिस का शक गहरा गया। शक के आधार पर जब पुलिस टीम ने कार की गहनता से तलाशी ली तो गियर बॉक्स के पास रखे मैट के नीचे छिपाकर रखी गई एक पुड़िया बरामद हुई। पुड़िया को खोलने पर उसमें चरस पाई गई।

पुलिस ने मौके पर गवाहों की मौजूदगी में बयान कलमबद्ध किए और दोनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान संदीप कुमार निवासी मझारनु और रोशनी निवासी थलतुकोट के रूप में हुई है। आराेपियाें काे आज दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!