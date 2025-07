Himachal: आपदा के 3 दिन बाद भी मंडी न पहुंचने पर BJP सांसद कंगना रनौत ने दी सफाई, लिखा-"जयराम ठाकुर ने...."

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन को तीन दिन बीत जाने के बाद भी मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अब तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंची हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी गैर-मौजूदगी पर बढ़ते सवालों के बीच कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने फिलहाल मंडी न आने की सलाह दी है। कंगना के अनुसार जयराम ठाकुर ने उनसे कहा है कि जब तक सराज और मंडी जिले के बाढ़ग्रस्त अन्य इलाकों में कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो जाती, तब तक वह इंतजार करें।

It is heartbreaking to see massive flood devastation in Himachal almost every year now, I tried reaching to flood affected areas in Seraj and other areas in Mandi, but advised by respected leader of opposition Shri @jairamthakurbjp ji to wait untill the connectivity and reach to… — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 4, 2025