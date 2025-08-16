Himachal: मंडी में जगह-जगह भूस्खलन से चंडीगढ़-मनाली हाईवे बंद, जानें कब खुलेगा रास्ता

मंडी जिले में जारी मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

मंडी: मंडी जिले में जारी मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़-मनाली नैशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मंडी से पनारसा के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से सड़क अवरुद्ध हो गई है।

सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र 9 मील, जागर नाला, पंडोह डैम के पास कैंची मोड़, दयोड़, जोगणी माता मंदिर, दवाड़ा फ्लाईओवर, झलोगी और शनि मंदिर के आसपास हैं। इन इलाकों में जगह-जगह पहाड़ों से भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गिर रही है। वहीं, कुछ स्थानों पर नालों का पानी भी सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है।

हाईवे के अचानक बंद हो जाने से बड़ी संख्या में यात्री और वाहन रास्ते में फंस गए हैं। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मलबा हटाने का काम शुरू नहीं हो पाया है, क्याेंकि लगातार बारिश हाे रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि जब तक बारिश नहीं थमती, तब तक सड़क बहाल करना संभव नहीं है।

पिछले तीन दिनों से मंडी जिले में बारिश रुक-रुक कर जारी है, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरी काम के यात्रा न करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।