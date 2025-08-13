Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जया बच्चन फिर हुईं ट्रोल: सेल्फी लेने आए फैन को दिया धक्का... कंगना रनौत ने कह दी ये बड़ी बात..

जया बच्चन फिर हुईं ट्रोल: सेल्फी लेने आए फैन को दिया धक्का... कंगना रनौत ने कह दी ये बड़ी बात..

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Aug, 2025 03:43 PM

jaya bachchan got trolled again kangana ranaut said this big thing

सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार भी वह अपने गुस्से को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक फैन को धक्का देती नजर आ रही हैं। यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब एक व्यक्ति...

हिमाचल डेस्क। सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार भी वह अपने गुस्से को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक फैन को धक्का देती नजर आ रही हैं। यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब एक व्यक्ति उनके पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। जया बच्चन के इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। लोग उनकी इस हरकत पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

इस मामले पर अब अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जया बच्चन पर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा, "सबसे बिगड़ी हुई और विशेषाधिकार प्राप्त महिला। लोग इनके नखरे और बकवास सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वह अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। सपा पार्टी की लाल टोपी उन पर मुर्गे की कलगी जैसी दिखती है और वह खुद को किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह लगती हैं। यह कितने अपमान और शर्म की बात है।"

यह कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन ने इस तरह का व्यवहार किया है। वह अक्सर सार्वजनिक जगहों पर फोटोग्राफर्स और फैंस के साथ बुरा बर्ताव करती नजर आती हैं। उनके इस बर्ताव को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। इस बार भी उनके इस व्यवहार ने एक नई बहस छेड़ दी है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!