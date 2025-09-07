Bilaspur: गोविंद सागर झील में डूबने से 30 वर्षीय महिला की मौत

Main Menu

थाना झंडूता के तहत आने वाले देहलवीं में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय अंजूबाला पत्नी कुंदन लाल निवासी गांव देहलवीं डाकघर डाहड तहसील झंडूता जिला बिलासपुर गत सुबह शौच आदि के लिए घर से बाहर गई थी।

बिलासपुर (बंशीधर): थाना झंडूता के तहत आने वाले देहलवीं में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय अंजूबाला पत्नी कुंदन लाल निवासी गांव देहलवीं डाकघर डाहड तहसील झंडूता जिला बिलासपुर गत सुबह शौच आदि के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन जब काफी देर बार ही वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के बाद वह घर से नजदीक झील में मुंह के बल गिरी हुई पाई गई। जिस पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसे झील से बाहर निकाला और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झंडूता पहुंचाया। जहां डाक्टर ने उसे मृत बताया। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलने पर थाना झंडूता पुलिस अस्पताल पहुंची तथा शव को कब्जे में लिया। मौके पर मृतका के पति कुंदन लाल व पिता रतन लाल सहित अन्य लाेग मौजूद थे। पुलिस ने परिजनों के बयान कलमबद्ध किए। लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार का कोई शक जाहिर नहीं किया। परिजनों ने बयान में कहा है कि उसकी मौत पैर फिसलने से डैम में गिरकर डूबने से हुई होगी। पुलिस ने मृतका का क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव उसके पति कुंदन लाल के सुपुर्द कर दिया। पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।

