Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: पुलिस को देख लगा दी दाैड़...सड़क किनारे फैंकी चरस, मंडी का 21 वर्षीय युवक गिरफ्तार

Bilaspur: पुलिस को देख लगा दी दाैड़...सड़क किनारे फैंकी चरस, मंडी का 21 वर्षीय युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 07 Sep, 2025 04:43 PM

youth arrested with hashish

बिलासपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बरमाणा पुलिस ने एक युवक को 77 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।

बिलासपुर (बंशीधर): बिलासपुर जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बरमाणा पुलिस ने एक युवक को 77 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखते ही युवक ने भागने की कोशिश की और नशे की खेप को ठिकाने लगाने की भी नाकाम कोशिश की, लेकिन वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सका।

मिली जानकारी के अनुसार बरमाणा पुलिस थाने की एक टीम मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कैंचीमोड़ के नजदीक शालूघाट इलाके में नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान एक युवक ने पुलिस को देखकर अचानक अपनी चाल तेज कर दी और शालूघाट की ओर लगभग भागने लगा। इसी हड़बड़ाहट में उसने अपने लोअर की बाईं जेब से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली निकाली और उसे सड़क के किनारे फैंक दिया।

पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही दूरी पर युवक को धर दबोचा। इसके बाद जब उसके द्वारा फैंकी गई थैली को बरामद कर उसकी जांच की गई, तो उसमें से चरस बरामद हुई। मौके पर मौजूद इलैक्ट्रॉनिक तराजू से जब इसका वजन किया गया तो यह 77 ग्राम निकली।

पकड़े गए आरोपी की पहचान 21 वर्षीय अभिनय पठानिया निवासी पधर व जिला मंडी के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस प्रवक्ता डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!