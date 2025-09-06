Bilaspur: पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से पकड़ा चिट्टा, पंजाब और ऊना के 2 युवक गिरफ्तार

पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में थाना सदर पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर....

बिलासपुर (बंशीधर): पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग स्थानों पर चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में थाना सदर पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर मंडी-भराड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल (पीबी 27जे-8605) को रोका। मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने 4.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपियों की पहचान मिंटू निवासी निवासी बार्ड नंबर-12 कुराली जिला एसएएस नगर मोहाली, पंजाब व लाडी निवासी अकरोट डाकघर ठट्टल तहसील अम्ब, जिला ऊना के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को चिट्टे के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

दूसरे मामले में एम्स बिलासपुर के सुरक्षा कर्मी ने 22 वर्षीय दीपक कुमार निवासी बामटा बिलासपुर से साइकेट्रिक वार्ड में जाने के दौरान रूटीन तलाशी के तहत 15 मिली ग्राम चिट्टा बरामद किया। सुरक्षा कर्मी ने इसकी सूचना थाना सदर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना सदर पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नशे के विरुद्ध अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि जिला में बढ़ती नशे की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके।