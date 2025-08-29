AIIMS के चिकित्सकाें ने 30 साल से बर्न कॉन्ट्रैक्चर से जूझ रही महिला को दिया नया जीवन

एम्स बिलासपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 30 साल पुरानी बर्न कॉन्ट्रैक्चर (त्वचा सिकुड़न) की समस्या से जूझ रही महिला को नया जीवन दिया है।

बिलासपुर (बंशीधर): एम्स बिलासपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 30 साल पुरानी बर्न कॉन्ट्रैक्चर (त्वचा सिकुड़न) की समस्या से जूझ रही महिला को नया जीवन दिया है। महिला बचपन में गंभीर जलन की शिकार हुई थी। इस कारण उनकी गर्दन और चेहरे की त्वचा बुरी तरह सिकुड़ गई थी, जिससे न केवल शारीरिक दिक्कतें बढ़ीं बल्कि सामाजिक जीवन और आत्मसम्मान भी प्रभावित हुआ। आर्थिक तंगी की वजह से वह लंबे समय तक उपचार से वंचित रहीं।

आखिरकार, जब महिला एम्स बिलासपुर पहुंची तो डाॅक्टरों की टीम ने उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हिमकेयर योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया। विशेषज्ञों की देखरेख में जटिल ऑप्रेशन किया गया। सर्जरी के दौरान विशेष एनैस्थीसिया टीम की मदद से डाॅक्टरों ने गर्दन और चेहरे की विकृति को दूर किया। अब महिला की गर्दन सामान्य रूप से हिलने लगी है और चेहरा भी काफी हद तक ठीक हो चुका है।

सर्जरी के बाद महिला का आत्मविश्वास लौटा है और वह बेहतर जीवन जीने की स्थिति में हैं। डाॅ. नवलनील शर्मा ने बताया कि यह सर्जरी सिर्फ शारीरिक सुधार नहीं, बल्कि महिला को आत्मसम्मान और सामान्य जीवन लौटाने की दिशा में बड़ा कदम है। एम्स बिलासपुर के उपकुलपति डाॅ. राकेश सिंह ने बताया कि एम्स लगातार ऐसे मरीजों को आधुनिक, सुलभ और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।