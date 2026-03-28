Kullu: कसोल का युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Mar, 2026 06:07 PM



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पुलिस ने कसोल में वोल्वो बस अड्डे के पास एक युवक को 27 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वोल्वो बस अड्डे के पास चैकिंग के दौरान शक के आधार पर जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 27 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।